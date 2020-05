Licata e la rabbia di quando “si dà la precedenza alle esigenze del calcio piuttosto che a quelle dei bimbi”

SARONNO – “Il mondo dei bambini è fermo da 90 giorni, dal 24 febbraio. Questo Paese sembra essersi dimenticato di loro o almeno li ha, di fatto, messi in un angolo”.

Inizia così la riflessione condivisa dal consigliere comunale (Pd) Francesco Licata che affronta il tema degli spazi e delle necessità dei più piccoli.

Con le scuole che riapriranno a settembre adesso che si fa? Con i genitori che devono tornare a lavorare per garantire ai propri figli degno sostentamento ed soprattutto un futuro che si fa?

Mi fa rabbia, una rabbia feroce, il fatto che oggi a tenere banco sia la “movida” piuttosto che il campionato di calcio, che il business sia messo davanti al benessere dei nostri figli.

Questo è il momento di avere coraggio e di ripartire dalle cose più preziose che abbiamo e che sono il nostro futuro.

Avere coraggio significa sapersi assumere il prudente e ragionato rischio che porta con se, in termini di possibili nuovi contagi, la rinascita della vita sociale dei bambini. Avere coraggio significa lottare come leoni perché questo rischio sia minimo, prossimo allo zero, e noi tutti insieme possiamo farlo con i nostri comportamenti consapevoli ed attenti, dobbiamo farlo. Avere coraggio significa investire denaro per permettere ai genitori di pagare rette dei campus estivi sostenibili, facendo in modo che le amministrazioni coprano le eccedenze dovute alle misure di sicurezza straordinarie.

Avere coraggio significa ammettere che forse un ragionamento sulla riapertura delle scuole nel periodo estivo andava fatto, senza rimandare tutto a settembre, perché lo Stato e le Istituzioni tutte hanno il dovere di prendersi cura e proteggere tutti i propri cittadini, di qualsiasi età,come un genitore protegge i figli.

Avere coraggio significa ammettere, soprattutto a se stessi, che si può sopravvivere anche senza uno Spritz o senza un goal di CR7, Dybala o Bernardeschi ma non si può sopravvivere senza il nostro futuro, i nostri bambini.

Dimostriamo coraggio… e #vinceremonoi