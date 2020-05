CASTIGLIONE OLONA – Con la motocicletta è uscito di strada ed è finito contro un muro: due pattuglie dei carabinieri della Compagnia di Saronno sono intervenute questa sera in via Mazzucchelli a Castiglione Olona. A dare l’allarme un passante, che ha contattato il 112. I soccorsi sono stati immediati ma per il motociclista non c’è stato niente da fare.

Sul posto sono accorse anche l’automedica proveniente da Varese ed una ambulanza del Sos: medico e volontari del soccorso non hanno comunque potuto nulla per salvare il centauro. Il sinistro si è verificato alle 20.50; le forze dell’ordine stanno ora eseguendo tutti i rilievi del caso, e ricostruendo con precisione quel che è successo. Appena possibile i militari predisporranno il rapporto ad inviare alla procura della Repubblica, come sempre avviene in queste circostanze, quando si è di fronte ad un incidente stradale di tale gravità.

(foto archivio: carabinieri ed ambulanza sulla scena di un incidente stradale nella zona)

28052020