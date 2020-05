[wp_bannerize group="lungo central" random="1" limit="1"]

SARONNO – Non ha perso conoscenza malgrado abbia riportato un trauma cranico il centauro che questa mattina alle 7,30 è stato protagonista dell’incidente avvenuto in via Varese all’intersezione con via Ferraris. Si è verificato l’impatto con una vettura e la moto con il suo conducente è finita a terra riportando non pochi danni. Immediatamente l’automobilista ha fermato il veicolo ed è scesa ad accertarsi delle condizione del 52enne finito a terra inseguito all’impatto. Sul posto è intervenuto un’ambulanza della Croce Azzurra di Caronno Pertusella e una della Croce Rossa di Saronno che ha portato il 52enne in codice giallo all’ospedale San Geraldo di Monza.

Presenti anche la polizia locale e i carabinieri che oltre ad effettuare i rilievi per risalire a dinamica e responsabilità si sono occupati di deviare il traffico anche se nella zona si sono formate code e rallentamenti visto che la circolazione ha dovuto rallentare e in alcuni momento fermarsi per permettere lo svolgimento dei soccorsi.

(foto: la moto protagonista dell’incidente immortalata da un lettore)

28052020