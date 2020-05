SARONNO – E’ intitolato “il Volo Rapito” il nuovo libro di Marco Mastrorilli e della saronnese Raffaella Maniero, che con un viaggio tra i mercatini asiatici raccontano lo sviluppo della pandemia che sta ancora sconvolgendo tutto il mondo.

La ricerca è atta a svelare i traffici illegali di rapaci notturni, un’attività diffusa in tutto il mondo, che, come ormai è noto, ha uno stretto rapporto con la diffusione e del Coronavirus.

Qual è la prima tappa? Un mercatino cinese nella città di Wuhan, luogo in cui si sospetta sia avvenuto il processo di “salto della specie” a causa del quale sarebbe nato il virus. Un viaggio nel passato: alla scoperta delle culture, tradizioni che hanno attraversato la storia dell’umanità attraverso le varie civiltà.

La creatura protagonista è il gufo: un animale che attrae da molto tempo l’attenzione del mercato nero, grazie ai diversi utilizzi di cui è vittima, anche per mezzo di maltrattamenti e barbarie.

Il libro è uscito in versione cartacea l’8 maggio scorso, edito da Noctua Book.

(foto: una immagine di Wuhan, Cina)

28052020