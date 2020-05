SARONNO – Non sono certo passati inosservati, in questi giorni, gli addetti alle sanificazioni, impegnati nella igienizzazione di strade, marciapiedi, panchine ed aiuole nel centro storico di Saronno. Agli interventi predisposti dall’assessorato comunale all’Ambiente sin da subito, in vista della Fase 2 dell’emergenza coronavirus, per avere una città più pulita e dunque dare un proprio contributo a fermare la diffusione del virus si sono aggiunti anche quelli su iniziativa privata, su input di attività e negozi che hanno voluto dare una “pulita supplementare”.

E’ uno degli interventi di questo genere che sono stati eseguiti e fatti eseguire nei comuni in tutta la zona; e che contribuiscono a “far sentire” più sicuri i cittadini quando si trovano ad uscire di casa.

Per informazioni o aiuto riguardo all’emergenza coronavirus.

Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

28052020