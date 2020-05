SARONNO – “Si tratta di una soluzione studiata per evitare il rischio di assembramenti e comunque tenendo conto, oltre che delle norme anti-contagio, anche delle risorse a disposizione dell’Amministrazione e per questo per prima cosa ringrazio non solo il personale comunale e quello di Amsa ed Econord ma anche i volontari che stanno rispondendo al nostro appello”

L’assessore all’Ambiente Gianpietro Guaglianone inizia così il proprio intervento rispondendo alle tante domande dei saronnesi in merito alla distribuzione dei sacchetti della raccolta differenziata che inizierà lunedì 8 giugno.

Perchè questa nuova modalità?

“Non era pensabile di chiedere ai saronnesi di recarsi tutti in Municipio (che al momento è per altro ancora accessibile solo su prenotazione) così abbiamo cercato, nel tempo e con le risorse a disposizione, di trovare una modalità che riducesse gli assembramenti. La soluzione “quartiere per quartiere” era già stata realizzata in passato e ci consente di ridurre gli assembramenti”.

Perchè questa divisione in 6 zone e con quei perimetri?

“Per velocizzare, per avere zone indicativamente omogenee e soprattutto per evitare di creare problemi alle famiglie abbiamo utilizzato quella già attive in città per la raccolta porta a porta. Studiare una nuova divisione tra l’altro avrebbe portato un allungamento dei tempi mentre ci premeva iniziare la distruzione il prima possibile”.

Come sono stati scelti i punti di distribuzione?

“Dovevano essere stabili a disposizione del Comune, che consentissero la gestione di flussi in ingresso e in uscita e misure anti assembramento e soprattutto dove si potesse, in caso di bel tempo, operare all’esterno riducendo i rischi per gli utenti ma anche per gli operatori. Abbiamo cercato di ottimizzare davvero tanti aspetti”.

Come saranno distribuite le mascherine?

“Le stanno imbustando i volontari della Protezione civile a cui va un grande ringraziamento. Grazie alla Crs ne sarà consegnata una per ogni componente del nucleo familiare”.

E chi non dovesse essere a casa nella settimana di distribuzione dei sacchetti nella propria zona?

“La dotazione potrà essere ritirata da familiari, parenti e vicini con la Crs del nucleo familiare assente oppure come è sempre stato alla piattaforma di via Milano al termine del periodo di distribuzione”.

Cosa si aspetta dai saronnesi?

“La collaborazione e il senso di responsabilità che hanno saputo dimostrare in diversi altri aspetti della vita cittadina in questi mesi difficili. Le declinazioni sono diverse ad esempio nell’utilizzare tutti i giorni di consegna, di avere un po’ di pazienza aspettando la distribuzione della propria zona e soprattutto che amici e familiari si organizzino con le Crs per un ritiro per i pacchi dei parenti o dei vicini over 65. Un modo per aiutarci a ridurre ulteriormente i rischi. Auspico anche un pochino di pazienza la macchina comunale sta facendo del proprio meglio per rispondere a tutte le esigenze e necessità. Lo faremo anche nei giorni di distribuzione ma un po’ di tolleranza e attenzione non guasterà”.

I cittadini dovranno recarsi nei punti di distribuzione della propria zona di appartenenza, nei giorni ed orari sotto indicati:

zona 1

09 – 13 giugno Scuola Media L. da Vinci – cortile palestra – con accesso da Via Gianetti

zona 2

16 – 20 giugno Ex Scuola Pizzigoni – cortile palestra – con accesso dal parcheggio di Via Parini 54

zona 3

23 – 27 giugno Scuola Elementare S. Giovanni Bosco – cortile – accesso da Via Don Albertario 8

zona 4

30 giugno – 04 luglio Scuola Media A. Moro – cortile Auditorium– con accesso da Viale Santuario 15

zona 5

07 – 11 luglio Scuola Elementare Rodari – cortile palestra – con accesso da Via Valletta – lato ferrovia

zona 6

14 – 18 luglio Scuola Elementare D. Chiesa – cortile palestra – con accesso da Via Buraschi 9

La distribuzione dei sacchetti sarà attiva martedì e giovedì dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18 e mercoledì, venerdì e sabato dalle 9 alle 12.