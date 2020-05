SARONNO – Passeggiata nel centro storico di Saronno, fra corso Italia e dintorni tanta gente senza mascherina o con la mascherina abbassata sul collo e comunque sotto il naso, e quindi che non serve a niente. Difficile compiere una stima precisa, ma un discreto numero delle persone a spasso nella zona centrale non sta certo rispettando alla lettera quelle che sono le indicazioni delle autorità sanitarie.

C‘è chi va in bici, ma di certo non con intenti “sportivi”, e la mascherina non la indossa; ci sono le coppiette mano nella mano, e nessuna traccia della mascherina, ed un buon numero di persone che la indossa… tanto per dire d’averla, lasciando “fuori” il naso e praticamente rendendola completamente inutile. “Se non serve, si tolga l’obbligo di metterla perchè soprattutto ora col caldo è un gran fastidio – dice un passante, di quelli in regola – Altrimenti si inizino a dare le multe, che sono anche molto salate”. A invocare più controlli è anche, ad esempio, un pensionato uscito a fare la spesa, “mi sento molto meno sicuro di quando c’era il lockdown totale e, almeno non c’era in giro quasi nessuno”. Per una mamma che porta il figlio in passeggino “ormai c’è troppo relax, la gente si è convinta sia tutto passato e la mascherina è ridotta ad un curioso gadget”.

(foto: alcune foto nel centro storico di Saronno, a metà giornata)

