MILANO – “Abbiamo esaminato i dati della regione Lombardia che abbiamo inviato all’Istituto superiore di sanità e abbiamo potuto evidenziare come gli stessi siano tutti estremamente positivi. Sono tutti in miglioramento rispetto alle precedenti stime”. Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, intervenendo alla diretta Facebook di ieri pomeriggio sulla pagina di Lombardia notizie online, l’agenzia di stampa regionale.

“Questo vuole dire – ha aggiunto il governatore Fontana – che la situazione sta sostanzialmente migliorando. Ritengo quindi che, in previsione del provvedimento governativo nel quale si stabilirà la riapertura della circolazione tra le diverse regioni, la Lombardia rientrerà sicuramente nel novero delle regioni che avranno libertà di movimento. Sono quindi molto confidente sul provvedimento che verrà emanato dal Governo e – ha concluso Fontana – sono convinto che dal 3 giugno i lombardi saranno liberi di circolare in tutta Italia.

