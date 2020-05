SARONNO – Appuntamento stasera alla 21 in diretta su Instagram con Alessandra Rotondo, giocatrice dell’Inox Team Saronno e della Nazionale italiana che assieme ad un’altra azzurra, Beatrice Ricchi, saranno le ospiti del “Friday night live” promosso dalla Fibs, la Federazione italiana baseball e softball. Una occasione per fare domande in diretta e sentire il racconto delle due giocatrici, riguardo alla ripresa degli allenamenti, appena iniziata nel contesto della Fase 2 dell’emergenza coronavirus. Per assistere al programma, bisogna cercare il profilo dell’italia del softball, “Italiasoftball.official”.

Proprio nelle scorse ore è giunta la notizia di un ulteriore slittamento al via del campionato di softball serie A1, che era stato programmato a fine marzo, poi riprogrammato a metà del mese prossimo. La decisione è stata ora di provare a cogliere l’ultima “finestra” disponibile, quella del fine settimana fra il 10 ed il 12 luglio. Ovviamente, se le condizioni sanitarie lo consentiranno.

(foto: a destra, la giocatrice del Saronno e dell’Italia, Alessandra Rotondo)

29052020