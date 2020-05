UBOLDO – Le ìmpennate “costano” la multa ed il fermo della moto per 60 giorni: è andata così, dopo l’intervento di una pattuglia della polizia locale del comando unificato di Uoldo-Orggio che l’altro giorno si è trovata ad assistere alla scena, in una via della zona centrale uboldese. Lo hanno infatti notato impennare più volte la motocicletta, nella zona fra la chiesa parrocchiale ed il palazzo del Municipio, e quindi lo hanno raggiunto e fatto accostare in via Magenta.

Alla guida un ventenne abitante nella vicina Gerenzano: visto il suo comportamento alla guida, i vigili urbani hanno disposto il fermo amministrativo della motocicletta per due mesi, per guida pericolosa. La sanzione pecuniaria prevista è stata di 87 euro ed il ragazzo è dunque rimasto a piedi, per 60 giorni la sua motocicletta dovrà rimanere ferma.

(foto archivio: controlli da parte di una pattuglia del comando unificato di polizia locale di Uboldo e Origgio)

29052020