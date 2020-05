SARONNO – Cala il sipario sulla strabiliante carriera pallavolistica di Alessandro “Fox” Fei. A quasi 42 anni, il giocatore nato a Saronno (poi cresciuto in Toscana) ha annunciato in diretta Facebook l’addio al volley giocato per intraprendere una nuova vita, quella da team manager, proprio con la società che l’ha cullato in queste ultime stagioni, ovvero la Gas Sales Piacenza.

Miglior marcatore di sempre del campionato italiano maschile di pallavolo con oltre 9mila punti, Alessandro Fei ha vinto di tutto. 4 scudetti, 5 coppe Italia, 6 Supercoppe italiane, 1 Champions League, ma non solo. La maggior parte di questi trofei li ha ottenuti con la Sisley Treviso, ma anche con una società, Piacenza, il cui matrimonio ha portato grandi gioie a tutti.

Per il bomber azzurro si contano in bacheca anche 5 ori tra Europei, Mondiali e World League con la Nazionale italiana, senza dimenticare 2 bronzi e 1 argento olimpico. Questi sono solo alcuni degli innumerevoli successi di un grandissimo personaggio del volley italiano che ha deciso di dire “basta”.