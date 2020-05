LIMBIATE – Forse un malore o forse una crisi epilettica la causa della caduta dalla bicicletta di un 70enne limbiatese, trasportato d’urgenza in ospedale.

La caduta è avvenuta tra viale Lombardia e via Trieste, dove sono accorsi un mezzo del 118, l’automedica e la pattuglia della Polizia locale. I sanitari hanno stabilizzato l’uomo a terra prima di poterlo caricare sull’ambulanza per il trasferimento, in codice giallo, all’ospedale di Garbagnate.

Quasi in contemporanea, un’altra pattuglia della locale è stata impegnata in un incendio scoppiato in un appartamento di via Monte Bianco, dove sono accorsi anche i vigili del fuoco e un mezzo della Croce Bianca di Cesano Maderno: a prendere fuoco l’interno di un cestino portarifiuti. L’intervento tempestivo ha fatto rientrare l’allarme.

30052020