GARBAGNATE MILANESE / SARONNO – Trasferta nella vicina Garbagnate Milanese, sabato pomeriggio, per i vigili del fuoco del distaccamento di Saronno, per il recupero di un cagnolino in difficoltà. L’animale è stato infine restituito sano e salvo alla “dog sitter” che lo stava portando a passeggio. E’ successo tutto attorno alle 17 quando il cane è finito in un piccolo corso d’acqua che si trova al garbagnatese Parco Marovelli: non ce la faceva a risalire, poi si è spaventato ed è andata ancora peggio, perchè a quel punto non si voleva più fare avvicinare da nessuno.

Sul posto si sono fermati alcuni passanti, e non sapendo che fare hanno chiesto aiuto ai pompieri: la squadra saronnese di pronto intervento non ha comunque impiegato molto a risolvere il problema.

(foto: alcuni momenti dell’intervento dei vigili del fuoco di Saronno al Parco Marovelli di Garbagnate Milanese, per il recupero del cagnolino finito nel corso d’acqua)

30052020