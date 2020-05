GERENZANO – Dire “grazie” a chi si è prodigato durante la fase più acuta della pandemia, con un piccolo regalo: due settimane, da lunedì 25 maggio, di colazione gratuita al McDonald’s gerenzanese per medici, infermieri, operatori socio sanitari e personale della protezione civile.

Il nome dell’iniziativa lanciata dalla famosa catena di fast food è ‘thank you days”, appunto per ringraziare le persone che con il loro lavoro hanno affrontato questi mesi di emergenza sanitaria contribuendo a salvare molte vite. Basterà loro presentare un tesserino di riconoscimento per ricevere caffé o cappuccino e un croissant.

Tra le iniziative prese da McDonald’s, c’è già la la distribuzione di 200 tonnellate di prodotti alimentari a enti benefici e 10 mila pasti la settimana a bisognosi, volontari e personale sanitario. Anche a livello locale a Gerenzano il ristorante ha donato tutte le sue scorte alla Caritas appena partita l’emergenza.

(foto: un immagine del McDonald’s di Gerenzano dove l’iniziativa è attiva fino al 7 giugno)