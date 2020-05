Il Parco delle Groane si rifà la segnaletica

GROANE – È iniziata nei giorni scorsi la sistemazione della nuova segnaletica perimetrale del Parco. I cartelli con la dicitura “Parco delle Groane e della Brughiera Briantea” saranno posizionati proprio nella nuova porzione di area protetta ovvero nei comuni che prima facevano parte del Plis della Brughiera Briantea e nei comuni di Cantù, Cermenate, Cucciago, Fino Mornasco e Vertemate con Minoprio che hanno concorso all’ampliamento del parco regionale inserendo alcune aree verdi presenti sul loro territorio. Anche presso la Riserva naturale della Fontana del Guercioa Carugoè prevista l’installazione di una nuova cartellonistica. Per una spesa complessiva di circa 40mila euro.

In tutto saranno 400 tra cartelli perimetrali principali 50X70 (posizionati lungo le strade della viabilità principale che intersecano il perimetro del Parco o della Riserva Naturale) e cartelli perimetrali secondari 21X30 (posizionati lungo le strade della viabilità secondaria che intersecano il perimetro del Parco o della Riserva Naturale). Sono in alluminio scatolato con uno spessore di 2.5 mm. Di questi, 220 andranno a sostituire quelli già esistenti del vecchio Plis e 180 sono del tutto nuovi. Inoltre saranno posizionate anche 100 tabelle di segnalamento (21X30) -in alluminio piano, 0.5 mm di spessore -lungo il perimetro del Parco Naturale “delle Groane”.