Pallanuoto: per Caronno è finale

Caronno-nonostante le piscine chiuse e i campionati annullati i ragazzi dell’Omnia Sport non si sono fermati e hanno continuato a vivere la pallanuoto. Lo hanno fatto in modo diverso, infatti hanno giocato la “pallanuoto 2.0”, che non è fatta di acqua e cloro, ma che è fatta di instagram e sondaggi nelle stories. Dopo che la federazione di Pallanuoto Italia ha dichiarato annullati i campionati di tutte le categorie a causa dell’emergenza Covid, sono state proprio le società a non voler rinunciare al gusto della partita, infatti a inizio aprile alcune squadre grazie alla pagina pallanuoto_life si sono accordate tra loro per creare un torneo digitale. Ben 24 squadre di tutta Italia hanno preso parte al torneo, che si è sviluppato tramite dei sondaggi. Ogni voto equivale a un goal e fin da l’inizio Caronno si è dimostrata temibile e ha saputo dominare il suo girone qualificandosi alla fase successiva con una giornata di anticipo. Ha poi eliminato Alma Nuoto Roma, ed è passata all’ultima fase a gironi. Caronno continua a vincere ed è riuscita a sbarazzarsi pure di Livorno e Terni grazie al supporto dei suoi tifosi. Questa sera alle 20:00 avrà inizio la finale contro I Magnifici, che ha vinto l’altro girone. La squadra di Milano, che è molto conosciuta nel mondo della pallanuoto, ha molti tifosi, anche al di fuori della squadra ed è per questo che Omnia Sport invita tutti a supportarla con un voto nella finale di stasera.

(foto di repertorio)

30052020