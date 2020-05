MILANO – Anche oggi buoni dati per quanto riguarda i dati dell’emergenza coronavirus in Lombardia, resi noti dalla Regione;: i nuovi casi sono +210 e ci sono stati quasi mille guariti. Diminuisce, seppur di poco, il numero delle persone in terapia intensiva e di molto quelli in ospedale.

Ecco i dati di oggi, domenica 31 maggio:

– i tamponi effettuati: 12.427

totale complessivo: 753.874

– attualmente positivi: 20.996 (-813)

– totale complessivo dei positivi riscontrati in Lombardia

dall’inizio della pandemia a oggi: 88.968

– i nuovi casi positivi: 210 (1,7% rapporto con i tamponi

giornalieri)

– i guariti/dimessi: 990

totale complessivo: 51.860

– in terapia intensiva: 170 (-2)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 3.131 (-176)

– i decessi: 33

totale complessivo: 16.112

Per informazioni o aiuto riguardo all’emergenza coronavirus.

Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

(foto: l’assessore regionale al Welfare, Giulio Gallera; con il governatore della Lombardia, Attilio Fontana)

31052020