SARONNO – In un Varesotto dove la crescita è moderata ma più consistente delle provincie limitrofe, Como e Monza Brianza, oggi a Saronno aumentano i casi positivi al coronavirus, +2 che porta il totale a 235 persone che sono state contagiate dall’inizio delle pandemia.

Guardando al resto della regione ed al dato provinciale, nel Varesotto +25 casi di coronavirus, oggi: non sono certo numeri elevati ma è comunque, dopo Brescia, Bergamo e Milano il peggior dato provinciale odierno. Nel comasco +13 mentre nella più popolosa Brianza solo +4. In tutto, oggi in Lombardia sono stati segnalati +210 casi.

Per informazioni o aiuto riguardo all’emergenza coronavirus.

Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

(foto: una veduta di ieri del centro di Saronno)

31052020