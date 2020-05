LIMBIATE / SARONNO – Quest’anno il pellegrinaggio Limbiate-Saronno, giunto alla 27′ edizione, si è svolto solo in modo “virtuale”: anche con l’emergenza coronavirus, ed il divieto di assembramenti, sacerdoti limbiatesi e fedeli non hanno voluto rinunciare all’appuntamento. Cancellata la processione, che a piedi avrebbe dovuto mettere in marcia proprio questo fine settimana, durante una intensa notte di preghiera, tanti cittadini da Limbiate sino al Santuario di Saronno; si è optato per una inedita alternativa.

Ieri dalle 11 i fedeli si sono potuti collegare sul web per la preghiera su Youtube, un video di un’ora che resta disponibile alla visione; mentre nei giorni scorsi sono stati comunque raccolte le intenzioni di preghiera enlle chiese limbiatesi, e sono state poi portate dai sacerdoti al Santuario saronnese. Da parte di tutti, la speranza l’anno prossimo di potere riprendere il “cammino”.

(foto: un momento del pellegrinaggio dell’anno scorso, come sempre molto partecipato da parte dei fedeli di tutta la zona)

