LAZZATE – Il sindaco Loredana Pizzi fa il punto della situazione dell’emergenza coronavirus a Lazzate.

Dai dati di Ats di ieri, 30 maggio, risultano 8 persone positive al Covid e 24 le persone in sorveglianza attiva. Il nostro paese, dopo tanto silenzio, è ritornato a vivere. La gente passeggia, i bambini tornano a far sentire la loro voce. Finalmente è cambiata l’atmosfera che per tre mesi ha paralizzato tutto e tutti. Ovviamente dobbiamo continuare a rispettare le regole che impongono l’uso della mascherina e il distanziamento interpersonale perchè non abbiamo ancora la certezza che questa terribile bufera sia passata. Quindi invito tutti a essere prudenti e a usare il buon senso per la nostra e la salute di tutti.

Con l’esonero del pagamento della tassa per l’occupazione del suolo pubblico per le attività costrette alla chiusura durante la fase acuta dell’emergenza epidemiologica, l’Amministrazione comunale ha dato la possibilità a bar e ristoranti di usufruire di maggiori spazi necessari per garantire il rispetto delle distanze interpersonali. Un modo indiretto di favorire queste attività affinché possano anche contribuire ad animare il nostro paese, oltre che ridurre le difficoltà economiche derivanti dagli obblighi legati alle misure di contenimento del virus previste dalla legge e che dovranno essere sempre osservate.

Quest’anno non si sono svolti i tradizionali mercatini di primavera, non è previsto l’atteso evento estivo “Vacanze nel borgo” come diversi altri eventi che le nostre associazioni avevano programmato. Momenti che hanno sempre animato il nostro borgo, le nostre vie, le nostre piazze e che purtroppo non si sono potuti effettuare ma che sono solo rimandati al prossimo anno. Non siamo in grado di prevedere cosa accadrà fra qualche settimana o qualche mese e programmare eventi in questo preciso momento risulta molto difficile, soprattutto per le misure che si dovrebbero adottare per garantire le distanze ed evitare gli assembramenti. Ma ci stiamo pensando!

Auguro a tutti una serena domenica.

Il vostro sindaco

Loredana Pizzi

