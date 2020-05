SARONNO – C’è chi ha raccontato di aver insegnato ai nonni a fare le videochiamate, chi ha costruito un crocifisso con gli scout e chi ha preparato dolci con tutta la famiglia. Sono i ragazzi dei ragazzini di quinta elementare intervistati da don Stefano Felice e don Armando Cattaneo stamattina al termine della messa delle 10.

Qui alle 21 la prima visione dell’intervista disponibile anche sulla pagina Facebook de ilSaronno

L’iniziativa è stata organizzata sull’altare rispettando le distanze tra i diversi nucleo familiari e igienizzando il microfono dopo ogni intervista. I ragazzini sono stati protagonisti anche durante la celebrazione. Hanno ritirato sull’altare gli olii santi da consegnare alla propria parrocchia. “E’ un momento speciale per i cresimandi che di solito si tiene in Santuario in un momento speciale per loro, quest’anno abbiamo dovuto rimodulare la cerimonia per rispettare le regole ma abbiamo voluto che ci fossero comunque tutte le chiese cittadine e dei delegati dei ragazzini di quinta”.

31052020