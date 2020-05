SARONNO – Dopo le emozioni della Patronale della Regina Pacis con la messa nel cortile dell’oratorio concomitante con il ritorno dei fedeli oggi ilSaronno torna a proporre la messa domenicale dalla Prepositurale

Oggi 31 maggio Pentecoste alla Messa delle 10 ci sarà una rappresentanza dei bambini di 5^ elementare riceve la “Legge dell’amore” come tappa verso la Cresima. Dopo la Messa intervista alle famiglie e preghiera a Maria. Alla fine della messa sarà distribuito l’ulivo che non era stato consegnato alle famiglie, a causa del lockdown, la domenica delle Palme.

Ma quali sono le regole da seguire per partecipare alla messa?

Chi vorrà andare a Messa troverà gli ingressi alla chiesa contingentati; all’esterno di ogni chiesa sarà affisso un cartello con l’indicazione del numero massimo di partecipanti consentito. Quindi, arrivati a quel numero, qualcuno potrebbe restare fuori. Infatti non solo non potrà entrare chi ha una temperatura corporea pari o superiore ai 37,5° gradi o con sintomi influenzali o è stato in contatto con qualcuno con il coronavirus. Ogni posto utile sarà segnalato con un adesivo numerato, quindi a distanza gli uni dagli altri. Sarà obbligatorio accedere con la mascherina, quindi anche la preghiera e il canto saranno diversi, senza libretti né altri sussidi.Bisognerà evitare ogni forma di assembramento all’ingresso, in chiesa e all’uscita. Quindi non ci si potrà fermare alla fine a condividere. Lo scambio di pace potrà avvenire solo con un cenno del capo o della mano, senza sentire la mano accogliente dell’altro. Ci rifaremo con un grande sorriso dietro la mascherina. Chi distribuirà la Comunione dovrà igienizzare le mani e indossare un guanto monouso e mascherina, avendo cura di non venire mai a contatto con le mani dei fedeli