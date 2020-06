CARONNO PERTUSELLA – Sono aperte fino al 5 giugno le iscrizioni per i centri estivi per scuola dell’infanzia e scuola primaria e secondaria (1° e 2° classe). Sull’importanza di questo tema aveva parlato anche il sindaco Marco Giudici nell’ultima seduta del consiglio comunale.

SCUOLA INFANZIA

Il centro estivo “Estate da supereroi” offre ai bambini l’opportunità di vivere, da protagonisti attivi, esperienze ricreative, ludiche e laboratoriali offrendo opportunità di gioco e socialità, pur nel rispetto delle norme previste in questo periodo di emergenza sanitaria.

Il centro estivo sarà aperto in due sedi la scuola dell’infanzia “Montessori”, via Verdi e la scuola dell’infanzia “Collodi”, via Martiri di via Fani. Il servizio sarà attiva dal lunedì al venerdì con possibilità di tempo full-time e part-time. Grande attenzione per il rispetto delle misure di sicurezza sarà garantito il rapporto 1:5. La modulistica è disponibile sul sito sito www.fondazioneartos.it, dove troverete anche la carta dei servizi con tutte le informazioni utili, e inviandola all’indirizzo e-mail: ce-infa[email protected]

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA

Per garantire il rispetto delle norme di sicurezza e di distanziamento sociale il Centro Estivo sarà aperto in più sedi: la Scuola Ignoto Militi e la scuola Giovanni Pascoli. Il servizio sarà attivo dal 17 giugno al 31 luglio dal lunedì al venerdì, con possibilità di frequenza full-time e part-time. Sarà possibile iscriversi scaricando la modulistica dal sito www.fondazioneartos.it con invio all’indirizzo e-mail [email protected]