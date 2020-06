Ceriano Laghetto, 100 mila euro per le scuole

CERIANO LAGHETTO – Stanno per partire i nuovi interventi di riqualificazione e messa norma sulle scuole cittadine. Con un investimento complessivo di 100.000 euro, equamente suddiviso tra il plesso della scuola primaria “Don Antonio Rivolta” e il plesso della secondaria di primo grado “Aldo Moro”, verranno effettuati lavori di messa in sicurezza finalizzati all’ottenimento della certificazione prevenzione incendi. Si tratta di un percorso avviato già da qualche anno con la richiesta di finanziamento avanzata a Regione Lombardia. Ottenuto il finanziamento si è proceduto con la fase di progettazione esecutiva e affidamento dei lavori per arrivare in tempo con l’avvio del cantiere programmato alla chiusura dell’anno scolastico (naturalmente ben prima che scoppiasse l’emergenza coronavirus).

Nelle prossime settimane quindi verranno effettuati gli interventi che riguardano rivestimenti speciali nei locali deposito, sostituzione porte, illuminazione d’emergenza, installazione di porte tagliafuoco e altri dispositivi. “L’intervento in programma durante l’estate ci permetterà verosimilmente di arrivare prima dell’autunno all’invio della scia, Segnalazione certificata di inizio attività al Comando provinciale dei vigili del fuoco, per il rilascio del certificato di prevenzione incendi” spiega il sindaco Roberto Crippa. “Anche questo è un ulteriore segnale di attenzione alle nostre scuole per garantire ai nostri giovani studenti l’utilizzo di luoghi sicuri e funzionali, in cui ci auguriamo tutti possano presto tornare a svolgere le loro attività”.

(foto: la scuola media di Ceriano Laghetto)

01062020