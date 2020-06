[wp_bannerize group="lungo central" random="1" limit="1"]

CERIANO LAGHETTO – “Le notizie sono sempre migliori. Rispetto a qualche giorno fa, questa settimana abbiamo un calo dei positvi, ad oggi lo restano 6 cittadini; resta stabile quello dei sottoposti a sorveglianza attiva, che sono 19″. Il sindaco di Ceriano Laghetto, Roberto Crippa, ha fatto il punto dell’emergenza coronavirus sul territorio, con un videomessaggio.

Ha proseguito Crippa: “Abbiamo intanto proceduto alla distribuzione a tappeto delle mascherine, 2875 famiglie, con una busta con due mascherine ogni busta! Insomma, tantissime mascherine che si sommano a quelle distribuite nelle settimane passate su richiesta. La protezione civile resta a disposizione per fornire di altre, sempre del tipo chirurgico. Sino alla fine dell’emergenza resteremo attivi per i servizi welfare, per le persone in difficoltà o con particolari necessità”.

Tema centri estivi: “Stiamo valutando diverse proposte, sempre tenendo in considerazione protocollo normative di sicurezza” ha specificato il primo cittadino nel suo videomessaggio serale che è stato come sempre rivolto ai cittadini cerianesi.

✅DIRETTA LIVE COMUNE DI CERIANO LAGHETTO SU AGGIORNAMENTO DATI POSITIVI COVID-19 E INFO GENERALI✅ Posted by Crippa Sindaco on Monday, June 1, 2020

