SARONNO – Oggi a mezzogiorno riaprirà dopo un lungo lockdown la piscina di via Miola: la Saronno Servizi ha lavorato nelle ultime settimane per garantire la massima sicurezza e il massimo rispetto delle norme nell’impianto comunale. Le novità del resto non mancano: si va dalle modalità di accesso, rigorosamente su prenotazioni, a nuovi modi per gestire gli spogliatoi e gli spazi dell’impianto per applicare al massimo il distanziamento sociale.

Non a caso Saronno Servizi ha realizzato un video per spiegare le modalità d’accesso che segue quello dedicato alle modalità di prenotazione (telefonica e via webapp) necessaria per accedere all’impianto



Ricordiamo che il primo passaggio di questa fase è stata la sanificazione di tutti gli spazi, dagli spogliatoi alla reception passando per le aree comuni senza dimenticare quelle del personale. Queste attività con l’iperclorazione della vasca, grande e piccola, hanno reso l’impianto di via Miola pronto all’arrivo degli utenti. Sono state, infatti svuotate e riempite le vasche che hanno un’analisi dell’acqua perfetta.