SARONNO – Sono originari di Palermo e Barletta i due rapinatori arrestati oggi dai carabinieri della Compagnia di Saronno. Infatti, gli arrestati sono un uomo di 41 anni ed uno di 46 anni, originari l’uno di Palermo e l’altro di Barletta (Bari), per rapina in banca.

Alle 13 circa i due, dopo essersi introdotti all’interno del vano caldaia della filiale praticando un foro nell’intercapedine sotterranea del condominio, raggiunta attraverso i box del seminterrato, hanno fatto accesso all’interno degli uffici dell’agenzia della banca di Piazzale Borrella, immobilizzando con delle fascette in plastica uno dei dipendenti. Raggiunti i cassieri, hanno imposto loro il silenzio, ordinando di attivare i temporizzatori per aprire le casse. Nel frattempo una cliente che cercava di accedere in agenzia senza riuscirci, accortasi che all’interno qualcosa non andava, ha telefonato al 112 informando della circostanza i carabinieri. In pochi minuti si sono precipitate sul posto sei pattuglie di carabinieri che hanno mandato in fumo i piani criminosi dei malviventi, bloccando i due mentre cercavano di darsi alla fuga. In particolare, i due soggetti sono stati bloccati da una delle pattuglie intervenute appena dopo essere usciti dal retro del palazzo, attraverso il percorso che avevano creato dall’intercapedine dei garage seminterrati. Il successivo sopralluogo ha permesso di rinvenire gli attrezzi utilizzati dai rapinatori per praticare il buco nell’inferriata e due autovetture rubate, utilizzate per portare a termine il piano delittuoso. Tutto

ovviamente è stato sottoposto a sequestro. I due sono stati accompagnati in carcere ove permarranno a disposizione del magistrato di turno. All’esame altri elementi utili per la prosecuzione delle indagini e la ricerca di eventuali complici.

Fortunatamente nulla era stato asportato dalla banca.

01062020