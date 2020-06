Rubrica Fisco, il tributarista saronnese Mastroianni da oggi lo spiega ai concittadini

SARONNO – “10 minuti con me”: il tributarista saronnese Nicola Mastroianni apre una finestra di contatto con i concittadini, “per formarti e informarti: il Fisco semplice per tutti!” Così il diretto interessato presenta questa iniziativa che verrà proposta in diretta sulla sua pagina Facebook. L’appuntamento è fissato tutti i lunedì a partire dalle 16.

L’indirizzo al quale collegarsi è questo:

https://m.facebook.com/MastroianniTributarista/

Nelle scorse settimane Mastroianni, con una serie di dirette, si era soffermato sulle iniziative, sotto il profilo fiscale e dei contributi economici e finanziamenti, presi dal Governo italiano per privati cittadini ed imprenditori, e per le loro aziende. Gli argomenti del doppio evento online erano state le nuove sospensioni di imposte e tasse (e avvisi bonari); lo sconto Irap; il nuovo bonus affitti; i nuovi crediti di sanificazione; il maxi bonus del 110 per cento sulla casa; il contributo a fondo perduto; le nuove indennità per aprile e maggio ai lavoratori autonomi. Argomenti dunque di grande attualità e sicuro interesse, che senz’altro meritano di essere approfonditi, per le molte possibilità che offrono nell’ottica del rilancio e della ripartenza dopo il lungo e difficile periodo del completo lockdown.

Mastroianni si occupa di consulenza ed assistenza contabile amministrativa fiscale e societaria; è esperto fiscale in fiscalità immobiliare; e partner dello Studio Scolari & partners.

