In occasione del 2 giugno la dedica di alcuni consiglieri comunali

SARONNO – “Abbiamo deciso di onorare insieme la nostra Repubblica che, al di là di appartenenze politiche, ci unisce tutti”. E’ lo spirito dell’iniziativa lanciata da 5 consiglieri comunali Francesco Banfi, Franco Casali, Francesco Licata, Ilaria Pagani e Paolo Riva per celebrare la Festa della Repubblica.

“Oggi, 2 giugno 2020, ricorre il settantaquattresimo anniversario del voto con cui i fratelli e, per la prima volta, le sorelle d’Italia decidevano che l’Italia è “cosa di tutti”, una Repubblica. Nonostante l’emergenza sanitaria e le misure in atto per contrastarla, ogni italiano è chiamato a riconoscersi nel nostro inno, il canto degli italiani. Viva la Repubblica, viva l’Italia, viva Saronno!”.

Ad accompagnare la nota un video con i consiglieri che a turno e in diverse location, chi a casa, chi al lavoro, chi in piazza Libertà e chi in giardino, recitano il testo dell’inno d’Italia.

(foto: i consiglieri comunali di minoranza che hanno partecipato all’iniziativa e il relativo video)