GERENZANO – Festa della Repubblica, anche a Gerenzano nessuna celebrazione pubblica per le regole del divieto di assembramento contro la diffusione del coronavirus, ma il sindaco Ivano Campi e i suoi collaboratori questa mattina si sono comunque ritrovati nel Palazzo municipale di via Duca degli Abruzzi 2 per un momento di commemorazione del 2 giugno.

Ecco il discorso del sindaco Campi:

La Festa della Repubblica Italiana è una giornata celebrativa nazionale italiana, istituita per ricordare la nascita della Repubblica Italiana. Si festeggia ogni anno il 2 giugno, data del referendum istituzionale del 1946. Il cerimoniale della manifestazione organizzata a Roma comprende la deposizione di una corona d’alloro in omaggio al Milite Ignoto all’altare della Patria da parte del Presidente della Repubblica Italiana e una parata militare lungo via dei Fori Imperiali.