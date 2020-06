SOLARO – Centro estivo, l’Universal Solaro non si ferma: in un comunicato la società giallorossa fa sapere che “si è svolto un incontro in Municipio con il sindaco Nilde Moretti ed i responsabili delle aree di competenza. Abbiamo il piacere di comunicare che il nostro centro estivo dovrebbe partire appena ci sarà la possibilità di essere in regola con tutti i presidi richiesti; faremo il possibile per farci trovare pronti già dal 15 giugno”.

Proseguono dall’Universal: “Tutte le famiglie riceveranno in privato le indicazioni sull’organizzazione e sulle modalità di partecipazione al centro estivo. Le linee guida saranno ovviamente molto rigide e prevedono anche una graduatoria di iscrizione, in base ad una serie di fattori che indicheremo. Speriamo con questo di avere regalato ai nostri bambini un primo piccolo sorriso! In piena sicurezza, insieme, ce la faremo! Forza Universal”.

(foto: un gruppo di tecnici del settore giovanile dell’Universal Solaro. Loro sono pronti a ripartire)

02062020