ROVELLASCA / LOMAZZO – Due casi in più, +3 oggi nella bassa comasca per quanto riguarda le persone che sono risultate positive al coronavirus; un cittadino di Rovellasca e due di Lomazzo.

Ecco il quadro locale con il numero totale dei positivi dall’inizio della pandemia (tra parentesi il dato del giorno prima in caso di variazioni):

Rovello Porro 21

Rovellasca 27 (26)

Turate 56

Lomazzo 27 (25)

Bregnano 21

Nelle Groane nessun nuovo caso. In zona, nessuna nuovo caso anche a Saronno e nel Saronnese. In ambito provinciale, sono complessivamente +43 i nuovi casi odierni di positività al coronavirus, fra le province di Varese, Como e Monza Brianza; dopo che ieri si era sfiorata quota 0. In Lombardia salgono i numeri, +187 nuovi casi; anche a fronte di un numero di tamponi più grande rispetto a quello della giornata precedente.

Per informazioni o aiuto riguardo all’emergenza coronavirus.

Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

(foto: controllo della temperatura all’ingresso del mercato di Lomazzo)

02062020