SARONNO – Restano invariati i dati dei contagi da coronavirus nella zona del Saronnese, anche nella città degli amaretti nessuna variazione rispetto all’altro giorno. Questo i dati di ieri, resi disponibili nel corso della nottata.

Ecco il quadro locale con il numero totale dei positivi dall’inizio della pandemia (tra parentesi il dato del giorno prima in caso di variazioni):

Saronno 235

Uboldo 19

Origgio 35

Caronno Pertusella 90

Gerenzano 28

Cislago 33

Per quanto riguarda i principali centri della provincia:

Varese 312

Busto Arsizio 380

Gallarate 246 (244)

Ieri in tutta la regione soltanto +50 casi positivi, e ciò si riflette ovviamente anche sulle province, dove in generale i nuovi casi si contano sulle dita di una mano o delle mani. Nel Varesotto +3, nel Comasco +1, in Brianza +3.

Per informazioni o aiuto riguardo all’emergenza coronavirus.

Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

(foto: una immagine del centro di Saronno)

02062020