SARONNO – Nonostante diverse variazioni la programmazione di Radiorizzonti non si ferma qui. Anche in questa settimana sono in programma trasmissioni di ogni genere per farvi restare sempre aggiornati su ciò che accade in città e non solo. L’appuntamento della settimana è fissato per Mercoledì 3 giugno, alle 10.29, con Elvira Ruocco, per molti anni responsabile dell’archivio storico Alfa Romeo, ritorna nel suo appuntamento settimanale per ricordare i 110 anni della gloriosa fabbrica automobilistica. Come sempre sarà ascoltabile sugli 88 fm, in streaming al sito www.radiorizzonti.org e sul canale 880 del digitale terrestre. A fare da sfondo a questo importante appuntamento martedì alle 10.15, “Emozioni estate”, un programma musicale a cura di Massimo Tallarini. A seguire alle 11, “Non solo America”, programma musicale con Pinuccia e Roberto. Il giorno seguente, alle 11.03, con replica alle 19.51, Iaia Barzani intervista Silvano Petrosino, filosofo, docente all’Università “Cattolica” e autore del libro “Lo scandalo Dell’Imprevedibile – Pensare L’Epidemia”. Dopodichè, venerdì 5 appuntamento con la consueta intervista telefonica di Gigi Volpi alla nutrizionista Silvia Ambrogio. Si segue con Sabato 6 giugno, con “Dalla parte del cittadino”, a cura di Gianni Branca. E per terminare una settimana ricca di ospiti ed appuntamenti, il consueto appuntamento del lunedì alle 9.30, con Carlo Legnani ed il prevosto di Saronno, Don Armando Cattaneo.

Martedì 2 giugno – La giornata inizia alle 8.25, con la S.Messa in diretta dalla prepositurale. Dopodichè alle 9.15, appuntamento con Luca Ilarda e “Parole in versi”. A seguire, alle 9.45, “Ciciarem un Cicinin, musiche e storie in vernacolo”, con Anna&Anna. Si prosegue con due programmi musicali: il primo alle 10.15, “Emozioni estate”, a cura di Massimo Tallarini e dopo, alle 11 “Non solo America”, condotto da Pinuccia e Roberto. E per finire un Martedì ricco di appuntamenti, alle 11.30, tutti sintonizzati assieme a Linda, Gigi e Giuliana, e “Radiorizzonti Express”. Mercoledì 3 giugno – Alle 10.29, con replica alle 19.18, Elvira Ruocco, per molti anni responsabile dell’archivio storico Alfa Romeo, ritorna nel suo appuntamento settimanale per ricordare i 110 anni della gloriosa fabbrica automobilistica. Dopodichè alle 11.03, con replica alle 19.51, Iaia Barzani intervistaSilvano Petrosino, filosofo, docente all’Università “Cattolica” e autore del libro “Lo scandalo Dell’Imprevedibile – Pensare L’Epidemia”.

Giovedì 4 giugno – Alle 9.30, “L’arte con Teresella”, informazioni e consigli. E per finire il giovedì, alle 11.29, con replica alle 21, spazio alla poesia, a cura di Gianni Branca e Marisa Colmegna. Venerdì 5 giugno – Alle 9.30, per iniziare la giornata, nel programma “Buona Giornata”, la nutrizionista Silvia Ambrogio ci illustrerà su come gestire la dieta, la cucina, la spesa, in questo momento particolare. Conducono in studio Gianni Branca in collegamento con Gigi Volpi. Alle 11.29, con replica alle 21.00, ci sarà l’appuntamento settimanale con “Il vangelo della domenica” con Don Federico Bareggi, a seguire “Popoli”, notizie dal mondo che gli altri non raccontano condotto da Igea.

Sabato 6 giugno – Alle 10.29, con replica alle 19.18, il consueto appuntamento con “Dalla parte del cittadino” a cura di Gianni Branca.. E per finire il sabato, alle 11.29, con replica alle 21, “Nel blu dipinto di blu”, programma musicale a cura di Massimo Tallarini.

Domenica 7 giugno – Per iniziare la giornata alle per iniziare la giornata alle 8.57 andrà in onda “Parole in versi” a cura di Marisa Colmegna. Alle 11.30, con replica alle 21, va in onda il programma “Radiorizzonti express, Pussée che fatt speteguless” fatti, ricordi, emozioni in chiave ironica raccontati da Gigi e Linda. Per concludere la settimana con il sorriso, nel pomeriggio, alle ore 14.30 ci sarà il consueto “Liberi tutti”, a cura di Daniele Sbriglio.

Lunedì 8 giugno – Per iniziare la giornata alle 9.30, appuntamento con il Prevosto di Saronno, Don Armando Cattaneo, a cura di Carlo Legnani. A seguire alle 10, appuntamento con Sara Giudici, direttrice de “IlSaronno.it”, e le news da Saronno e dintorni. E per finire alle 11.29, con replica alle 21, Carla e Niva propongono “L’ABC delle erbe e le loro virtù”.

A seguito del CoronaVirus i programmi in diretta potrebbero subire variazioni non dipendenti dall’emittente.

FOTO ELVIRA RUOCCO PRESSO IL MUSEO “ALFA ROMEO”