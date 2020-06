[wp_bannerize group="lungo central" random="1" limit="1"]

SARONNO – La notizia del lunedì è sicuramente quella della tentata rapina ad Ubi Banca di piazza Borella, con due rapinatori bloccati per la strada durante la fuga e arrestati dai carabinieri.

Coronavirus, lunedì il numero più basso di contagi in Lombardia e nel Varesotto da mesi a questa parte. Infatti ieri in tutta la regione soltanto +50 casi positivi, e ciò si riflette ovviamente anche sulle province, dove in generale i nuovi casi si contano sulle dita di una mano o delle mani. Nel Varesotto +3, nel Comasco +1, in Brianza +3.

Controlli notturni nei bar a Limbiate: quattro avventori senza mascherine, sono stati puntualmente multati dagli agenti della polizia locale.

Oratori feriali a Saronno, la parrocchia rinuncia ad organizzarli per via dell’emergenza sanitaria.

Trenord, una buona notizia per i pendolari: tornano il 100 per cento dei treni ma… per motivi di “distanziamento” con metà dei posti.

E’ arrivata la primavera e sono tornate anche… le bisce.

