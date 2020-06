SARONNO / GROANE / TRADATE – L’allerta regionale è dal tardo pomeriggio di domani, mercoledì 3, ma il maltempo è già arrivato in zona con cielo nerissimo e la promessa di forti temporali sin dalla serata odierna.

Per domani, si legge nell’allerta regionale “è previsto un “flusso instabile, pilotato dalla graduale discesa sulla Francia di una saccatura con aria più fredda in quota. Nelle ore pomeridiane aumento dell’intensità del vento dai quadranti meridionali sulla bassa pianura e in serata sui rilievi prealpini occidentali, con i valori più intensi sulla fascia Appenninica e di bassa pianura occidentale (valori di raffica possibili tra i 40 e i 60 chilometri orari)

Le precipitazioni, assenti o al più deboli locali sui rilievi prealpini dalla tarda mattinata, andranno incontro a intensificazione nel corso del pomeriggio e verso le ore serali, con distribuzione irregolare e a carattere di rovescio e temporale sulla fascia alpina e prealpina, con media probabilità di temporali forti sui settori prealpini e Valchiavenna. Possibile interessamento di rovesci e temporali anche sulla fascia di pianura centro occidentale, sebbene con bassa probabilità di temporali forti su queste zone.

Nel corso della notte e per la giornata di giovedì 04/06, possibile deciso peggioramento delle condizioni meteo, con precipitazioni

diffuse e in intensificazione ovunque, anche a carattere temporalesco, che verranno rivalutate nella mattina di domani 3 maggio.

