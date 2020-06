SARONNO – “Il Fbc Saronno 1910 sostiene la donazione del 5×1000 a “Insieme per Fily”. Sostienila anche tu!” Questo il messaggio del club calcistico biancoceleste a favore della onlus che supporta iniziative per la lotta ai tumori.

E’ possibile devolvere il 5×1000, con la prossima dichiarazione dei redditi, a favore di “Insieme per Fily onlus (cf 91142810158), “ci aiuterai a realizzare nuovi progetti a favore dei bambini in cura presso la pediatria dell’Istituto tumori di Milano, delle loro famiglie e contribuirai ad aiutare la ricerca sull’osteosarcoma” rilevano dall’associazione no profit.

Come tutti gli altri club sportivi italiani, anche l’attività stagionale del Fbc Saronno, la cui formazione maggiore era seconda in classifica in Prima categoria, è stata fermata dall’emergenza coronavirus, e si sta già pensando alla prossima annata agonistica, sia per la prima squadra che per il vivaio.

(foto archivio: Fbc Saronno in campo in una delle ultime partita della stagione 2019-2020 che è stata recentemente annullata in via definitiva)

