Cislago, consiglio comunale in diretta: bilancio, imu, tari e mozioni

CISLAGO – E’ convocato oggi mercoledì 3 giugno alle 18 il consiglio comunale di Cislago. La seduta si terrà in presenza, come già avvenuto per l’ultima assemblea civica, con un numero di accessi per il pubblico contingentati nel rispetto delle normative anticontagio.

Ecco l’ordine del giorno completo

2 – esame ed approvazione del rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2019.

3 – ratifica consiliare della deliberazione di giunta comunale n. 37 del 2.4.2020 ad oggetto:

“variazione d’urgenza al bilancio di previsione finanziario 2020-2022 adottata dalla giunta

comunale ai sensi dell’art. 175, comma 4 del d.lgs. 267/2000”.

4 – approvazione del regolamento per la disciplina dell’imposta municipale propria (imu).

5 – imposta municipale propria (imu) – approvazione aliquote anno 2020.

6 – modifica del regolamento comunale per la disciplina delle entrate comunali.

7 – tassa sui rifiuti (tari) – nuova determinazione tariffe e scadenze di pagamento per l’anno 2020.

8 – covid-19 – determinazioni in merito all’acconto imu 2020.

9 – variazione al bilancio di previsione finanziario 2020-2022

10 – servizio di scuola dell’infanzia sul territorio comunale. approvazione convenzione con

la parrocchia s. maria assunta di cislago. anni scolastici dal 2020/2021 al 2024/2025.

11 – l.r. 26/11/2019 n. 18 art. 8 (recupero dei piani terra esistenti – modifica alla l.r. 7/2017) – determinazioni ai sensi art. 8, comma 2.

12 – approvazione aggiornamento piano cimiteriale.

13 – comunicazione delle deliberazioni della giunta comunale di utilizzo del fondo di riserva, del fondo di riserva di cassa e delle dotazioni di cassa. bilancio di previsione finanziario 2020-2022.

14 – mozione ad oggetto: sostegno alle attivita’ produttive e commerciali del territorio colpite dalle restrizioni volte a contrastare la diffusione del covid-19 presentata dal gruppo un’idea per cislago.

15 – mozione ad oggetto: adozione misure di agevolazione tributaria a fronte dell’emergenza covid-19 presentata dal gruppo vivicislago.

16 – mozione ad oggetto: revisione regolamento addizionale irpef presentata dal gruppo vivicislago.

17 – interrogazione ad oggetto: apertura conto corrente a sostegno delle misure di solidaritea’ legate all’emergenza sanitaria presentata dal gruppo vivicislago.