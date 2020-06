SARONNO – Il trend era nel segno della stabilità da qualche giorno, oggi con i dati del tardo pomeriggio la brutta notizia di un nuovo caso di positività al coronavirus a Saronno. Dunque, +1 per un totale di persone contagiate dall’inizio dalla pandemia che così raggiunge le 236.

Malgrado gli oltre duecento nuovi casi positivi che si sono registrati oggi in Lombardia (+237), nel Varesotto (+5), Comasco (+10) e (un poco meno, +28) la Brianza sono apparsi comunque “tenere”, con i numeri dei nuovi contagi che appaiono bassi o molto bassi, in linea coi giorni scorsi.

Per informazioni o aiuto riguardo all’emergenza coronavirus.

Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

(foto archivio: sanificazione in ospedale)

03062020