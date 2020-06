[wp_bannerize group="lungo central" random="1" limit="1"]

CARONNO PERTUSELLA – In zona solo il +1 di Saronno, per il resto oggi non si sono registrati nuovi casi di contagio da coronavirus; e d’altra parte sono stati pochissimi in tutto il Varesotto, a dispetto degli oltre duecento registratisi in Lombardia e concentrati soprattutto nelle province di Brescia e Bergamo.

Ma torniamo ai dati locali, ecco il riepilogo per località (tra parentesi il dato di ieri in caso di variazioni):

Saronno 236 (235)

Uboldo 19

Origgio 35

Caronno Pertusella 90

Gerenzano 28

Cislago 33

Malgrado gli oltre duecento nuovi casi positivi che si sono registrati oggi in Lombardia (+237), nel Varesotto (+5), Comasco (+10) e (un poco meno, +28) la Brianza sono apparsi comunque “tenere”, con i numeri dei nuovi contagi che appaiono bassi o molto bassi, in linea coi giorni scorsi.

Per informazioni o aiuto riguardo all’emergenza coronavirus.

Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

