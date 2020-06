[wp_bannerize group="lungo central" random="1" limit="1"]

SARONNO / TRADATE – Oggi nei grandi centri del Varesotto, nuovi casi di positività al coronavirus solo a Saronno e Gallarate; nessun caso nel Tradatese.

Ecco il riepilogo per località della zona con il dato delle persone positive dall’inizio della pandemia:

Tradate 120

Venegono Inferiore 20

Venegono Superiore 20

Castiglione Olona 20

Lonate Ceppino 18

Locate Varesino 8

Varese 314

Busto Arsizio 384

Gallarate 248 (246)

Saronno 236 (235)

+2 nelle Groane. Nessun caso nella bassa comasca. Sempre in zona, nessuna caso nel Saronnese; +1 a Saronno. Malgrado gli oltre duecento nuovi casi positivi che si sono registrati oggi in Lombardia (+237), nel Varesotto (+5), Comasco (+10) e (un poco meno, +28) la Brianza sono apparsi comunque “tenere”, con i numeri dei nuovi contagi che appaiono bassi o molto bassi, in linea coi giorni scorsi.

Per informazioni o aiuto riguardo all’emergenza coronavirus.

Numero verde gratuito: in caso di sintomi influenzali o problemi respiratori 800894545. Evitare di utilizzare il numero 112 per non intasare le linee, lasciarlo libero per le emergenze sanitarie.

Informazioni generali: chiamare il 1500, numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute o telefonare al proprio medico di medicina generale o al pediatra.

(foto: proseguono le sanificazioni nelle strutture sanitarie, qui l’ospedale di Saronno)

03062020