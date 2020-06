LOMAZZO – Due incidenti stradali in un’ora questa mattina a Lomazzo. Primo episodio alle 7.20 in via San Primo Monte, nello scontro fra un’auto ed una moto, il centauro è caduto a terra ed è rimasto ferito. Si tratta di un 32enne, che è stato trasportato all’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia da una ambulanza della Croce azzurra di Rovellasca. Sul luogo del sinistro, per tutti i rilievi del caso, una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Cantù.

Alle 8 altro incidente sempre a Lomazzo, in via Monte Rosa è stato investito un pedone, si tratta di un 20enne le cui condizioni all’inizio erano apparse critiche, è accorsa una ambulanza del Sos di Appiano Gentile e l’automedica comasca. Il ragazzo si è ben presto ripreso ed è stato trasportato all’ospedale Sant’Anna, all’arrivo al nosocomio non è apparso in pericolo di vita. Anche in questo caso, a compiere tutti i rilievi del sinistro sono stati i carabinieri del comando canturino.

(foto archivio: automedica e ambulanza)

03062020