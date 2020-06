[wp_bannerize group="lungo central" random="1" limit="1"]

SARONNO – Ieri pomeriggio i vigili del fuoco del distaccamento cittadino di via Stra Madonna hanno recuperato un maxi favo che uno sciame d’api aveva “costruito” all’interno dell’intercapedine sulla facciata di un condominio in via Caprera alle porte del quartiere sportivo dietro l’oratorio della Regina Pacis.

Da qualche tempo i condomini avevano notato la presenza decisamente numerosa di api e così ieri pomeriggio hanno deciso di dare l’allarme chiedendo l’aiuto dei vigili del fuoco del distaccamento cittadino. Arrivati sul posto i pompieri hanno subito capito, con un rapido sopralluogo, che all’interno del muro c’era un alveare. Hanno chiesto l’intervento dell’autoscala ed hanno aperto un varco nel muro. Qui all’interno dell’intercapedine hanno trovato un maxi favo. Le api, a differenza degli altre specie di imenotteri come le vespe e i calabroni, sono specie protetti e quindi anche in questi casi in cui rappresentano un rischio per le persone non vengono mai uccise ma recuperate. Proprio come hanno fatto ieri i vigili del fuoco saronnesi che hanno letteralmente recuperato mettendole in un apposito contenitore in moda poterle affidare ad un apicolture che se ne prenda cura.