informazione redazionale

È il tempo del cambiamento questo, di una nuova quotidianità, fatta di prudenza, cautela, rispetto delle attuali disposizioni sanitarie e sociali, ma anche di desiderio di ripresa, di ottimismo. E, con ottimismo, i Centri Ottici Bergamini di Saronno vogliono ricominciare per essere, come sempre, anche in periodo di lockdown, presenti e partecipi, parte della comunità. Da 70 anni, si interessano del benessere visivo dei saronnesi, con passione e professionalità, esprimendo al meglio queste qualità nei Centri in corso Italia e via P.L. Monti. Una tradizione di famiglia, quella dei Bergamini, che vanta una forte legame col territorio. Oggi che, il sole e la luce sono tornati nelle nostre vite, i Centri Ottici ripartono con una promozione che vuol essere un modo per dare il benvenuto alla bella stagione. Grazie ad un vasto, e curato, assortimento di montature di brand la cui qualità e originalità del design è un segno distintivo per i Centri Ottici Bergamini, è possibile acquistare un paio di occhiali da vista con lenti antiriflesso e ricevere, a 5 €, lenti vista sole. Il trattamento antiriflesso migliora notevolmente il comfort di chi indossa occhiali, elevando la qualità visiva in ogni situazione di luce. Si tratta di un sottilissimo strato di ossidi di metallo o sali minerali da applicare sulle lenti per ridurre quei riflessi luminosi che incidono negativamente sulla nitidezza delle immagini. Entrambi i Centri Ottici sono stati sottoposti completamente a sanificazione ad ozono da un’azienda specializzata e certificata. Inoltre, sono dotati di parafiato in plexiglass trasparente in ogni zona adibita al contatto con il pubblico, di sterilizzatori Uvc per occhiali in prova, in modo che, dopo ogni utilizzo, vengano igienizzati per essere nuovamente indossati. Lo staff è formato per accogliere i clienti in questo particolare periodo e provvisto di Dpi (dispositivi di protezione individuale), mascherina, guanti, gel igienizzante mani (quest’ultimo a disposizione di tutti), termoscanner per rilevare la temperatura a distanza, visiera per le visite optometriche, eseguite previa prenotazione. Il lockdown è finito. Non resta che approfittare del sole e della promozione dei Centri Ottici Bergamini.