LIMBIATE – La non frequentazione scolastica non ha fermato il progetto “Non perdiamo la memoria”, portato avanti nell’Istituto comprensivo Da Vinci con l’Anpi di Limbiate.

La Festa della Repubblica di ieri è stata così ricordata in modalità “didattica a distanza” dai ragazzi della scuola secondaria di primo grado, che, coordinate dalla professoressa Luisa Quinci, reggente alla presidenza della locale Anpi, hanno proposto un video con le note di “Viva l’Italia” di De Gregori e una libera trasposizione del video “Undici” con parole e musica di Shel Shapiro. I protagonisti del video sono stati Federica, Faiza, Nausica, Cristian Z. e Samuele della terza D, Beatrice, Bilal e Cristian S. della prima D. “Il progetto di cittadinanza della prof. Luisa Quinci assume, attraverso la didattica a distanza, nuovi significati e diventa un importante strumento per spalancare ai ragazzi le porte del mondo e aiutarli a capire che il mondo è ancora lì e che potranno tornarci il prima possibile, e che la scuola continua ad accompagnarli in questo viaggio – commenta la dirigente scolastica Maria Elena Carbone – Attraverso lo studio della nostra Costituzione la professoressa Quinci è riuscita a trasmettere quei valori che stanno alla base del processo di formazione e senza i quali ogni apprendimento è vano”.

03062020

(nella foto: il 2 Giugno in piazza del municipio con il sindaco e le istituzioni)