SARONNO – Una nuova ed inedita donazione per l’ospedale di Saronno. Martedì 26 maggio in piazzale Borella è avvenuta la consegna di prodotti Yves Rocher, saponi e creme mani e viso per gli operatori sanitari.

“Ho voluto fare questa donazione con tutti quelli che hanno donato con me – spiega Elena Pizzi, una studentessa di logopedia che ha organizzato una raccolta fondi per la donazione – per trasmettere un messaggio. Sono persone che, in quest’emergenza, ogni giorno si sono messi in gioco per salvarci la vita! E ora più che mai dobbiamo essergli grati anche perchè lo fanno umilmente, senza bisogno di essere elogiati da nessuno!”.

La saronnese 20enne si occupa della vendita di prodotti Yves Rocher “ho pensato di donarli per guarire le ferite che i dispositivi di protezione hanno creato a loro in questo momento”. Così è nata la raccolta fondi: “Un gesto semplice fatto con il cuore che ci ha permesso di donare i prodotti consegnati all’ospedale”.