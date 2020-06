Rovellasca, il videomessaggio del sindaco Zauli per il 2 giugno

ROVELLASCA – Il sindaco di Rovellasca, Sergio Zauli, ha ricordato ieri il 2 giugno, Festa della Repubblica, con un videomessaggio ai cittadini. E ad contempo ha chiesto ai concittadini “un favore, esponete un tricolore alle finestre …. noi esponiamo il primo tricolore italiano alla casa della comunità in onore alla nostra Repubblica e di chi ogni giorno la difende e ne difende i suoi cittadini nelle strade, negli ospedali ed in ogni posto” le parole del sindaco.

Anche a Rovellasca per via dell’emergenza coronavirus e le norme sanitarie che impediscono gli eventi che possano determinare assembramenti, non si sono tenuti eventi pubblici per la ricorrenza.

W l’Italia 🇮🇹 e la repubblica Posted by Sergio Zauli on Tuesday, June 2, 2020

