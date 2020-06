SARONNO – Da domenica 7 giugno e fino a venerdì 12 ogni sera centro biodiversità del Parco Lura organizza, nel rispetto delle direttive sanitarie, una serie di passeggiate notturne alla ricerca delle lucciole, dedicate ai bambini dai 6 ai 10 anni accompagnati da un adulto.

Diversi gli appuntamenti in programma nel mese di giugno tutti con inizio alle 21,30 7 giugno a Caslino al Piano, Laghetto Pasquè, 8 giugno Saronno, Parco urbano – ingresso Via Don Volpi,9 giugno Lomazzo, Prati del Ceppo, 10 giugno Guanzate, Cinq Fo, 11 giugno Cassina Rizzardi, c/o Villa Porro Lambertenghi incrocio Via dei Boschi, 12 giugno Lomazzo, Prati del Ceppo.

In caso di maltempo le date saranno rimandate. Gli eventi sono gratuiti ma è necessaria una prenotazione online. Per ogni data sono disponibili numero 10 posti. I partecipanti avranno obbligo di indossare mascherina chirurgica e mantenere, durante l’escursione, la distanza interpersonale di 2 metri tra ciascun nucleo famigliare.

Per iscriversi alle serate: modulo online sul sito https://www.koinecoopsociale.it/ e per info [email protected] tel 320 9572736