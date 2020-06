Un nuovo albero per ogni vittima, la proposta della Lega a Solaro

SOLARO – La proposta è semplice: piantare un albero per ogni vittima solarese del Covid19. A portarla è la lista d’opposizione Lega Centrodestra Solaro che spiega: «Si tratta di un’ottima iniziativa realizzata altrove che ci sentiamo di proporre anche per Solaro: piantumare un albero in memoria di ciascun nostro concittadino che ci ha lasciato a causa di questa tragedia. Lo riteniamo un modo semplice ma significativo e concreto per ricordare». A tema ricordo l’amministrazione comunale aveva già organizzato dei minuti di silenzio per ognuna delle vittime in occasione dell’iniziativa promossa da Anci il 31 marzo ed ora sarà chiamata a rispondere all’idea lanciata dal gruppo consigliare. Sarebbe poi da valutare la posizione dei nuovi alberi, se all’interno del Parco Vita – polmone verde nel mezzo del paese – oppure in qualche altro parchetto o zona verde del territorio comunale. E, quando sarà possibile, magari anche un momento comunitario di raccoglimento per tutte le vittime come già prospettato in altri comuni, ad esempio a Lazzate con le parole del sindaco Loredana Pizzi.

