Calcio 1′ categoria: Prandina nuovo ds del Rovellasca

ROVELLASCA – “Lo Sport Club Rovellasca comunica che in data odierna ha risolto consensualmente il rapporto di collaborazione con il direttore sportivo della prima squadra, Stefano D’Ulivo, e con mister Andrea Lupi. Il ruolo di ds è stato conferito dal presidente Tino Cattaneo a Stefano Prandina, storico giocatore dello Sport Club Rovellasca che con grande entusiasmo ha accettato l’incarico per la prossima stagione 2020-2021″. Lo si legge in una nota della società calcistica.

“Augurando un in bocca al lupo al nuovo ds, a breve verrà comunicato anche il nominativo del nuovo mister. La società ringrazia il direttore sportivo D’Ulivo e l’allenatore Lupi per il lavoro svolto” si conclude il comunicato.

Al momento dello stop dei campionati per l’emergenza coronavirus, il Rovellasca era una delle squadre di vertice in Prima categoria, e stava contendendo il passaggio del turno alle altre candidate, Lentatese, Fbc Saronno e Guanzatese.

(foto: lo storico giocatore ed ora direttore sportivo del Rovellasca, Stefano Prandina)

04062020